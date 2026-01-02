Запуск Рублево-Архангельской линии метро ускорит поездки для миллиона жителей столицы

Первый участок новой Рублево-Архангельской линии метро планируют запустить до конца наступившего года. Он соединит станции "Шелепиха" и "Бульвар Генерала Карбышева".

По прогнозам, новая линия ускорит поездки для миллиона москвичей и создаст дополнительные пересадки на пять линий метро, МЦК и МЦД. Линия пройдет через районы активной реновации, включая Щукинский район, Октябрьское поле и Хорошёво-Мнёвники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.