Водительские права со сроком действия до 2025 года автоматически продлятся на три года. Как пояснили в Госавтоинспекции, менять документы нужно только в тех случах, если изменились личные данные владельца, права стали непригодны для использования или если у водителя изменилось состояние здоровья.

Тогда владельцам недействительных прав необходимо будет пройти медкомиссию, заплатить установленную госпошлину и получить новое удостоверение.

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