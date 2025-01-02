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02 января, 09:30

Транспорт

Водительские права со сроком действия до 2025 года автоматически продлятся

Водительские права со сроком действия до 2025 года автоматически продлятся

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Водительские права со сроком действия до 2025 года автоматически продлятся на три года. Как пояснили в Госавтоинспекции, менять документы нужно только в тех случах, если изменились личные данные владельца, права стали непригодны для использования или если у водителя изменилось состояние здоровья.

Тогда владельцам недействительных прав необходимо будет пройти медкомиссию, заплатить установленную госпошлину и получить новое удостоверение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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