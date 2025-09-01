Форма поиска по сайту

01 сентября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 сентября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском и Ярославском шоссе, Рязанском проспекте в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне ТТК в районе Автозаводского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд прогнозируются заторы на радиальных трассах по направлению в область.

