В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 сентября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском и Ярославском шоссе, Рязанском проспекте в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне ТТК в районе Автозаводского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд прогнозируются заторы на радиальных трассах по направлению в область.

