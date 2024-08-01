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01 августа, 07:30

Транспорт

Поезда "Аэроэкспресс" перестанут ходить до аэропорта Внуково с 1 августа

Поезда "Аэроэкспресс" перестанут ходить до аэропорта Внуково с 1 августа

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С 1 августа поезда "Аэроэкспресс" перестанут ходить от Киевского вокзала до аэропорта Внуково. Теперь на этом маршруте будут работать поезда Центральной пригородной пассажирской компании.

Кроме того, с 11 августа здание Ленинградского вокзала закроют на реконструкцию. На расписание движения это не повлияет: пройти к поездам дальнего следования можно будет по улице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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