Пассажиры рейса Москва – Ош застряли в аэропорту Домодедово. По словам людей, чартерный рейс "Уральских авиалиний" должен был вылететь накануне в 23:45, но затем вылет перенесли сначала на 2 часа ночи, а потом и вовсе на час дня.

Пассажиры, среди которых много женщин с маленькими детьми, жалуются, что представитель авиакомпании не выходит на связь и когда они смогут отправиться в путь – непонятно. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.