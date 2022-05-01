Свыше 50 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в ночь на воскресенье, 1 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего корректировок внесено в расписание аэропорта Шереметьево. Там отменен 21 рейс и задержано шесть.

В Домодедово задержано 10 рейсов и отменено пять. Во Внуково изменено время вылета восьми рейсов, еще два рейса были отменены.

Ранее сообщалось, что "Аэроэкспресс" с 1 по 10 мая традиционно организует бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих.

Воспользоваться бесплатным проездом с одним сопровождающим могут участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", которые являются российскими гражданами.

Оформить билеты можно в кассах "Аэроэкспресса" вне очереди. Для этого нужно лишь предъявить документы, подтверждающие льготный статус.

