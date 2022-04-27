"Аэроэкспресс" бесплатно перевезет ветеранов в вагонах бизнес-класса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

"Аэроэкспресс" с 1 по 10 мая традиционно организует бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих, сообщает пресс-служба компании.

Воспользоваться бесплатным проездом с одним сопровождающим могут участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", которые являются российскими гражданами.

Оформить билеты можно в кассах "Аэроэкспресса" вне очереди. Для этого нужно лишь предъявить документы, подтверждающие льготный статус.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" проводит акцию по предоставлению бесплатного перелета в экономклассе ветеранам ВОВ с 3 по 12 мая. Оформить льготный билет можно с 21 апреля по 12 мая, он будет действителен в течение одного месяца.

Кроме того, у участника акции будет возможность оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. Ветеранам предложат повышение в классе обслуживания при наличии свободных мест на борту самолета.

Также с 1 по 10 мая ветераны ВОВ смогут воспользоваться бесплатным перелетом на рейсах авиакомпании NordStar. Бесплатная перевозка будет предоставлена участникам войны, проживающим в Москве, Красноярске, Норильске и других городах. Бесплатный билет будет также предоставлен для одного сопровождающего.