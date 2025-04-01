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01 апреля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 апреля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 апреля

Москвичам рассказали о трафике на Дмитровском шоссе и Ленинском проспекте

Городские камеры показали обстановку на московских дорогах

Городские камеры показали, какая обстановка сложилась на Волоколамском шоссе

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах столицы

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах в Москве

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах

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Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском, Ярославском шоссе, в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД от Можайского до Рублевского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность на дорогах составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону ТТК, внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста, на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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