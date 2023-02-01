Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Город

Путепровод на улице Барклая улучшил транспортную ситуацию в Москве – Дептранс

Путепровод на улице Барклая улучшил транспортную ситуацию в Москве – Дептранс

В России изменятся правила провоза ручной клади в самолетах

Новости часа: в Москве реорганизуют еще один участок бывшей промзоны Южное Очаково

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 60 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": плотный поток образовался на проспекте Мира

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

Дептранс сообщил, что открытие движения по путепроводу на улице Барклая улучшило транспортную ситуацию. Эта дорога проходит над МЦД-1 и будущим Северным дублером Кутузовского проспекта.

Аналитики ЦОДД проверили, как за месяц после открытия путепровод повлиял на транспортную доступность. Например, дорога от Третьего транспортного кольца до ТЦ "Горбушка" стала в два раза быстрее. Еще сократилось время в пути до ТРЦ "Филион", станций метро "Багратионовская" и "Фили".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика