Путепровод на улице Барклая улучшил транспортную ситуацию в Москве – Дептранс

Дептранс сообщил, что открытие движения по путепроводу на улице Барклая улучшило транспортную ситуацию. Эта дорога проходит над МЦД-1 и будущим Северным дублером Кутузовского проспекта.

Аналитики ЦОДД проверили, как за месяц после открытия путепровод повлиял на транспортную доступность. Например, дорога от Третьего транспортного кольца до ТЦ "Горбушка" стала в два раза быстрее. Еще сократилось время в пути до ТРЦ "Филион", станций метро "Багратионовская" и "Фили".

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