Автомобилистам рассказали, как вернуть эвакуированную машину в новогодние праздники

В новогодние праздники автовладельцам стоит быть готовыми к тому, что автомобиль может быть эвакуирован за нарушение правил парковки. Вернуть транспорт можно на специализированной стоянке, получив там соответствующее разрешение.

Большинство таких стоянок работают круглосуточно, включая праздничные дни. Узнать точный адрес, на который отвезли автомобиль, проще всего с помощью мобильного приложения "Парковки России" или по телефонам горячей линии.

