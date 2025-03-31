Россияне смогут узнать о зарегистрированных на них сим-картах с 1 апреля благодаря новому сервису на портале "Госуслуги". Как пояснили в МВД, это поможет выявить неучтенные карты, которые могут использоваться мошенниками, например, для массовых обзвонов.

Нововведение станет доступно с 20:00 по московскому времени. При этом в Госдуме предупредили о возможных сбоях в первые часы и дни работы сервиса. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.