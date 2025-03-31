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31 марта, 22:15

Технологии

Россияне смогут узнать о зарегистрированных на них сим-картах с 1 апреля

Россияне смогут узнать о зарегистрированных на них сим-картах с 1 апреля

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Россияне смогут узнать о зарегистрированных на них сим-картах с 1 апреля благодаря новому сервису на портале "Госуслуги". Как пояснили в МВД, это поможет выявить неучтенные карты, которые могут использоваться мошенниками, например, для массовых обзвонов.

Нововведение станет доступно с 20:00 по московскому времени. При этом в Госдуме предупредили о возможных сбоях в первые часы и дни работы сервиса. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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