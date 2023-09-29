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29 сентября, 08:00

Технологии

В App Store появились мошеннические продукты

В App Store появились мошеннические продукты

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В магазине приложений App Store появились мошеннические продукты, нацеленные на русскоязычных пользователей. Об этом сообщили эксперты по кибербезопасности.

Программы маскируются под различные платформы для учета криптовалюты или игры для проверки финансовой грамотности. Мошенники получают через них доступ к личным данным, а потом заманивают потенциальных жертв в мошеннические проекты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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