Новый раздел "Приложения от Apple" появился в App Store

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Компания Apple сообщила о запуске нового раздела "Приложения от Apple" в App Store. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на корпорацию.

Отмечается, что в раздел вошли программы для iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и Apple TV. Их разработкой и поддержкой занимается Apple, а не сторонние компании. В список, в частности, вошли мессенджер iMessage, видеоредактор Final Cut Pro и браузер Safari.

"Подключайтесь, создавайте и выполняйте задачи с помощью мощных и интуитивно понятных приложений, разработанных так, чтобы быть доступными, конфиденциальными и безопасными", – сказано в описании раздела.

Как уточнили на сайте, компания разделила сервисы на восемь разделов. На данный момент доступны такие варианты, как "Связь", "Производительность", "Развлечения", "Креативность", "Исследование" и другие.

Также в компании сообщили, что 12 сентября пройдет осенняя презентация. На ней представят новые iPhone, Apple Watch и AirPods.

Ранее возможность оформить предзаказ на iPhone 15 появилась в РФ раньше, чем в других странах. В Сети покупателям предлагают приобрести еще не вышедший смартфон в пределах от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

До этого Apple начала производство смартфона iPhone 15 на базе заводов тайваньской Foxconn, которая находится в Индии. Это свидетельствует о том, что компания продолжает придерживаться политики развития своей деятельности вне Китая.

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