Новости мира: в Индонезии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями

В Индонезии детям до 16 лет запретили пользоваться социальными сетями. Такая мера призвана защитить подрастающее поколение от кибербуллинга и чрезмерного увлечения интернетом. Эта страна стала первым азиатским государством, которое ввело подобный запрет. Однако международные правозащитные организации указали, что это нововведение нарушает права детей на самовыражение.

В английском городе Дерби автомобиль въехал в толпу людей. Несколько человек пострадали. Их доставили в больницы с тяжелыми травмами. 30-летнего водителя задержала полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

