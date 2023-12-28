Обновленный портал Russia.Travel презентовали на ВДНХ

28 декабря на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ презентовали обновленный туристический портал Russia.Travel. Теперь он объединен с московской цифровой туристической платформой Russpass. Благодаря этому объединению появился не просто информационный ресурс, а туристический маркетплейс, где можно сразу забронировать отель или купить билеты на экскурсию и в музей.

Сервис стал полноценной системой для любителей путешествий. Там можно получить информацию о разных вариантах отдыха, достопримечательностях и маршрутах и спланировать путешествие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.