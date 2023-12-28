Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 13:30

Технологии

Обновленный портал Russia.Travel презентовали на ВДНХ

Обновленный портал Russia.Travel презентовали на ВДНХ

"Техно": виртуальные помощники: эффективность, быстрота и удобство

Москвичам рассказали об опциях сервиса "Госуслуги Москвы"

"Техно": защищающую от травм одежду изобрели в столице

"Техно": защищающую от травм спортивную одежду создали в столице

Специалисты рассказали о смарт-одежде

Россияне стали меньше пользоваться иностранными браузерами

Новости часа: 115 километров дорог было построено в 2023 году в столице

"Актуальный репортаж": в каких сферах применяют роботизированные системы в Москве

"Техно": мошенники стали подделывать голосовые сообщения пользователей в Сети

28 декабря на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ презентовали обновленный туристический портал Russia.Travel. Теперь он объединен с московской цифровой туристической платформой Russpass. Благодаря этому объединению появился не просто информационный ресурс, а туристический маркетплейс, где можно сразу забронировать отель или купить билеты на экскурсию и в музей.

Сервис стал полноценной системой для любителей путешествий. Там можно получить информацию о разных вариантах отдыха, достопримечательностях и маршрутах и спланировать путешествие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиитуризмвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика