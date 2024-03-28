Функцией автоплатежей на сайте mos.ru воспользовались 400 тыс раз в 2023 году

Функцией автоплатежей на сайте mos.ru в 2023 году воспользовались 400 тысяч раз – это в восемь раз больше, чем в 2020 году. Как отмечают эксперты, такая возможность экономит время, нужно только выбрать и настроить подходящие параметры.

Автоплатеж по выставленному счету настраивают для регулярной оплаты детского сада, кружков и секций, единого платежного документа, парковок и штрафов ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.