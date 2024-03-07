"Техно": цифровой паспорт туриста могут ввести в России

В России могут ввести цифровой паспорт туриста. К электронному документу будет прикреплен телефонный номер и банковская карта. С помощью него можно бронировать отели, оплачивать экскурсии, а также получать скидки.

Кроме того, пользователь сможет в приложении находить ближайшие достопримечательности на карте и строить маршруты. Подробнее о том, как планируют использовать такой паспорт и какие аналоги уже существуют, – в программе "Техно".