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07 марта, 12:45

Технологии

"Техно": цифровой паспорт туриста могут ввести в России

"Техно": цифровой паспорт туриста могут ввести в России

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В России могут ввести цифровой паспорт туриста. К электронному документу будет прикреплен телефонный номер и банковская карта. С помощью него можно бронировать отели, оплачивать экскурсии, а также получать скидки.

Кроме того, пользователь сможет в приложении находить ближайшие достопримечательности на карте и строить маршруты. Подробнее о том, как планируют использовать такой паспорт и какие аналоги уже существуют, – в программе "Техно".

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