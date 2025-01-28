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28 января, 16:30

Технологии

В Китае выпустили чат-бот DeepSeek, не уступающий по эффективности ChatGPT и Gemini

В Китае выпустили чат-бот DeepSeek, не уступающий по эффективности ChatGPT и Gemini

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В Китае выпустили чат-бот DeepSeek, который по своей эффективности не уступает американским конкурентам – ChatGPT и Gemini.

Китайская модель искусственного интеллекта способна анализировать большие данные, обрабатывать естественные языки, распознавать объекты на изображениях и видео, а также заниматься прогнозированием, моделированием и автоматизацией рутинных процессов в финансах, торговле, образовании, логистике и медицине.

Бюджет разработки DeepSeek составил около 6 миллионов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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