В столичном регионе замерили скорость мобильного интернета

В Московском регионе самый быстрый мобильный интернет. Скорость передачи данных – более 48 мегабит в секунду. Это в два раза выше, чем в среднем по стране. Такие данные привели в информационно-аналитическом агентстве TelecomDaily.

Там провели исследование и пришли к выводу, что основной рост скорости в московской агломерации произошел за счет компании МТС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.