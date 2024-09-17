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17 сентября, 06:45

Технологии

Виртуальные стилисты появятся в столичных магазинах осенью

Виртуальные стилисты появятся в столичных магазинах осенью

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Виртуальные стилисты появятся в столичных магазинах осенью. Устройства с искусственным интеллектом позволят клиенту подобрать подходящий образ без примерки за считанные минуты. Разработчики называют его "умным зеркалом".

Чтобы найти подходящую вещь в магазине, нужно будет заполнить небольшую анкету и ввести свои пожелания, а также параметры: рост, вес и возраст. Далее искусственный интеллект проанализирует ассортимент магазина и предложит наиболее подходящие варианты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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