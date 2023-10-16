"Актуальный репортаж": в Москве выбрали лучших пилотов дронов

В Москве выбрали лучших пилотов дронов. В конкурсе "Кибердром – 2023" участвовали операторы со всей страны. Это не только студенты, но и школьники. В перспективе они могут продолжить обучение и превратить свое хобби в профессию авиационного инженера.

Отмечается, что к 2030 году операторы дронов могут стать одними из самых необходимых специалистов. Разные сферы нуждаются в миллионе пилотов и разработчиков. На данный момент потребность закрыта только на 10%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.