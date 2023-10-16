Собянин: благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года

Благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, за это время сервис объединил 86 проверенных организаций и тысячи горожан, желающих помочь. Он позволяет поддержать детей и взрослых, семьи и пожилых людей, а также животных, экологические и научно-образовательные проекты.



Мэр отметил, что на добрые дела направили уже больше 250 тысяч пожертвований на общую сумму свыше 86 миллионов рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.