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16 октября, 08:00

Общество

Собянин: благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года

Собянин: благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года

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Благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, за это время сервис объединил 86 проверенных организаций и тысячи горожан, желающих помочь. Он позволяет поддержать детей и взрослых, семьи и пожилых людей, а также животных, экологические и научно-образовательные проекты.
 
Мэр отметил, что на добрые дела направили уже больше 250 тысяч пожертвований на общую сумму свыше 86 миллионов рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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