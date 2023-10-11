"Попробую выйти на лед": какие планы на будущее строит Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который в январе с пневмонией попал в реанимацию и перенес несколько ампутаций, рассказал о планах на будущее. Он признался, что не рассматривает для себя карьеру в паралимпийском спорте. При этом будет участвовать в ледовом шоу Ильи Авербуха в 2024 году. Рассказываем, чем еще поделился фигурист, а также как он себя чувствует.
Быть в форме и оставаться спортсменом
Перенесший тяжелую болезнь Роман Костомаров поучаствует в гастролях шоу Ильи Авербуха в 2024 году, но не в качестве фигуриста. Об этом олимпийский чемпион в танцах на льду заявил журналистам.
"У нас предстоят гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие в качестве не столько как фигуриста, хотя, конечно, обязательно попробую выйти на лед. Мы здесь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу "Письма любви", и, скорее всего, эта программа и будет проходить по городам России", – сказал он.
Олимпийский чемпион признался, что не видит себя в большом спорте. Тем более что, по словам Костомарова, кататься как прежде он уже, вероятно, не сможет. Паралимпийским спортом фигурист также не планирует заниматься.
По словам фигуриста, он относительно быстро восстановился после болезни, но "коньки – это достаточно сложная вещь". Костомаров объяснил, что без голеностопа фигурное катание проблематично, также ему необходимо подобрать ботинки и подстроиться под протез.
"Все тонкие элементы, которые ты можешь исполнять на льду, достигаются благодаря многолетним тренировкам и многолетней работе тех мышц, которые непосредственно я потерял", – говорит олимпийский чемпион.
"Он еще покажет"
Костомаров также рассказал о том, как шла его реабилитация. По словам спортсмена, ему потребовалось несколько месяцев на восстановление атрофировавшихся мышц. Поначалу фигурист даже не мог самостоятельно поднять голову с подушки, для него это было очень сложным периодом. "Когда ты видишь себя в зеркале, видишь колоссальные потери, делать что-то вдвойне сложно. Потому что реально ты другой человек и думаешь: а зачем все это делать?" – поделился он.
Впереди Костомарова еще ждет пластическая операция на левой руке (сейчас протез у спортсмена установлен только на правой). По его словам, с двумя протезами будет легче. "Должна быть операция <...> Плюс сделать пластику, чтобы оставшаяся фаланга большого пальца смогла функционировать, что-то зажимать и помогать в жизни каким-то образом", – пояснил фигурист.
Вместе с тем при помощи протеза на правой руке олимпийский чемпион оставил свой автограф.
Пользователи в соцсетях поддерживают Костомарова. Одни пишут: "Роман все сделает возможное и невозможное". Другие отмечают: "Борец!!! Молодец!!! Что еще больше скажешь?"
Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с диагнозом "пневмония". Спортсмен провел в больнице 175 дней. Из-за болезни у фигуриста развился некроз, по этой причине ему пришлось пережить несколько ампутаций. После перенесенных операций и протезирования Костомаров начал тренироваться и публиковать видео с занятий в соцсетях. В августе он впервые вышел на лед вместе со своей женой Оксаной Домниной после ее выступления в Сочи на шоу Ильи Авербуха "Письма любви".
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