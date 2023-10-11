"Попробую выйти на лед": какие планы на будущее строит Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который в январе с пневмонией попал в реанимацию и перенес несколько ампутаций, рассказал о планах на будущее. Он признался, что не рассматривает для себя карьеру в паралимпийском спорте. При этом будет участвовать в ледовом шоу Ильи Авербуха в 2024 году. Рассказываем, чем еще поделился фигурист, а также как он себя чувствует.



Быть в форме и оставаться спортсменом

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/romankostomarovkrs

Перенесший тяжелую болезнь Роман Костомаров поучаствует в гастролях шоу Ильи Авербуха в 2024 году, но не в качестве фигуриста. Об этом олимпийский чемпион в танцах на льду заявил журналистам.

"У нас предстоят гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие в качестве не столько как фигуриста, хотя, конечно, обязательно попробую выйти на лед. Мы здесь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу "Письма любви", и, скорее всего, эта программа и будет проходить по городам России", – сказал он.

Олимпийский чемпион признался, что не видит себя в большом спорте. Тем более что, по словам Костомарова, кататься как прежде он уже, вероятно, не сможет. Паралимпийским спортом фигурист также не планирует заниматься.





Роман Костомаров олимпийский чемпион в танцах на льду Я своей вершины достиг в спорте, и она уже в прошлом. Моим приоритетом является поддержание в форме себя, это тяжелее стало морально и физически поддерживать, главное, чтобы было желание, а желание у меня есть – держать себя в форме и оставаться спортсменом.

По словам фигуриста, он относительно быстро восстановился после болезни, но "коньки – это достаточно сложная вещь". Костомаров объяснил, что без голеностопа фигурное катание проблематично, также ему необходимо подобрать ботинки и подстроиться под протез.

"Все тонкие элементы, которые ты можешь исполнять на льду, достигаются благодаря многолетним тренировкам и многолетней работе тех мышц, которые непосредственно я потерял", – говорит олимпийский чемпион.



"Он еще покажет"

Костомаров также рассказал о том, как шла его реабилитация. По словам спортсмена, ему потребовалось несколько месяцев на восстановление атрофировавшихся мышц. Поначалу фигурист даже не мог самостоятельно поднять голову с подушки, для него это было очень сложным периодом. "Когда ты видишь себя в зеркале, видишь колоссальные потери, делать что-то вдвойне сложно. Потому что реально ты другой человек и думаешь: а зачем все это делать?" – поделился он.

Впереди Костомарова еще ждет пластическая операция на левой руке (сейчас протез у спортсмена установлен только на правой). По его словам, с двумя протезами будет легче. "Должна быть операция <...> Плюс сделать пластику, чтобы оставшаяся фаланга большого пальца смогла функционировать, что-то зажимать и помогать в жизни каким-то образом", – пояснил фигурист.

Вместе с тем при помощи протеза на правой руке олимпийский чемпион оставил свой автограф.

Пользователи в соцсетях поддерживают Костомарова. Одни пишут: "Роман все сделает возможное и невозможное". Другие отмечают: "Борец!!! Молодец!!! Что еще больше скажешь?"





из комментариев пользователей соцсетей Этот парень не из тех, кто сопли на кулак будет наматывать. Он еще покажет катание на коньках с лучшей стороны.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с диагнозом "пневмония". Спортсмен провел в больнице 175 дней. Из-за болезни у фигуриста развился некроз, по этой причине ему пришлось пережить несколько ампутаций. После перенесенных операций и протезирования Костомаров начал тренироваться и публиковать видео с занятий в соцсетях. В августе он впервые вышел на лед вместе со своей женой Оксаной Домниной после ее выступления в Сочи на шоу Ильи Авербуха "Письма любви".

