Костомаров рассказал о ходе реабилитации после операций

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Реабилитация для олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова проходит тяжело, однако он начал набирать форму. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

По его словам, данный процесс начался, когда он еще не мог двигаться. Мышцы восстанавливались на протяжении нескольких месяцев, поскольку сначала они атрофировались, признался фигурист. Костомаров отметил, что раньше он не мог сидеть несколько минут.

Как подчеркнул спортсмен, с протезами ног он начал ощущать себя полноценным человеком. Сначала колени болели, связки ослабли и было неприятно, уточнил он.

"Но ты встал с кровати и как-то воспрял духом немножечко, крылья сзади вырастают, потому что когда лежишь или сидишь, то ощущения совсем печальные. Терпения и сил всем, кто оказался в такой ситуации, нужно бороться, не сдаваться и стараться все-таки выполнять все эти нелегкие упражнения, чтобы дальше постараться жить более-менее полноценной жизнью", – заключил фигурист.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Состояние фигуриста ухудшалось. Затем началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

В начале августа фигурист поделился кадрами с новыми протезами. На видеозаписи Костомаров тренируется.

Позднее в СМИ появилась информация, что Костомаров может сняться в документальном сериале "Киборг" о жизни людей с протезами. Проект призван помочь людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни.

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