Костомаров опубликовал новое видео с тренировки после выписки из больницы

Видео: instagram.com (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/romankostomarovkrs

Фигурист Роман Костомаров, которого недавно выписали из больницы, опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) новое видео с тренировки в спортзале.

На видео Костомаров выполняет упражнения на спину и руки, а также занимается в тренажере для прокачивания приводящих мышц в ногах. Тренировку фигурист провел в ножных протезах.

"Непросто дается", – сказал он на видео.

10 января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Его состояние ухудшалось, началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле спортсмен начал курс реабилитации. В ходе выполнения восстановительных упражнений он научился садиться на кровать без посторонней помощи. Врачи между тем провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов.

26 июня фигурист опубликовал в соцсетях первое видео с тренировок из больницы. На нем он занимался на велотренажере. В свою очередь, источник СМИ сообщил, что тренировки Костомарова не превышают одного часа в день.

6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней и отдельно поблагодарил его главного врача Дениса Проценко и его команду.

При этом позже СМИ, ссылаясь на источник, сообщили, что фигурист вернется в больницу через неделю. Костомарову предстоит пройти процесс протезирования рук.



Романа Костомарова выписали из больницы