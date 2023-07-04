Костомаров опубликовал новое видео тренировок в больнице

Видео: instagram.com (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/romankostomarovkrs

Фигурист Роман Костомаров на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовал новое видео с тренировок в больнице.

На видеокадрах спортсмен занимается во временных протезах на беговой дорожке, выполняет упражнения с утяжелителями и разминается без них.

"Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни", – сопроводил подписью видеоролик фигурист.

10 января 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Его состояние ухудшалось, началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле фигурист начал курс реабилитации. В ходе выполнения восстановительных упражнений он научился садиться на кровать без посторонней помощи. Врачи между тем провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов.

13 июня стало известно, что Костомаров пройдет процедуру протезирования через две-три недели.

26 июня фигурист опубликовал в соцсетях первое видео с тренировок из больницы. На нем он занимался на велотренажере. В свою очередь, источник СМИ сообщил, что тренировки Костомарова не превышают одного часа в день.