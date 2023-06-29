Костомаров поделился новыми кадрами с тренировок

Видео: instagram.com (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/romankostomarovkrs

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) очередной ролик, в котором показал, как проходят его восстановительные тренировки.

На видео спортсмен под контролем врачей выполняет маховые упражнения с протезами ног, поднимается по лестнице.

"Каждый день стараюсь делать что-то новое... Но хочется уже бежать и прыгать!" – прокомментировал свою публикацию Костомаров.

Первое видео из больницы фигурист опубликовал 26 июня. На нем он запечатлел, как тренируется с протезами ног на велотренажере. Спортсмен отмечал, что занятия даются ему непросто.

10 января этого года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Его состояние ухудшалось, началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле фигурист начал курс реабилитации. В ходе выполнения восстановительных упражнений он научился садиться на кровать без посторонней помощи. Врачи между тем провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов.

13 июня стало известно, что Костомаров пройдет процедуру протезирования через две-три недели.



Олимпийский чемпион Роман Костомаров поделился кадрами своей реабилитации