Костомаров вернется в больницу через неделю – СМИ

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вернется в больницу через неделю для подготовки к протезированию рук, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что восстановление спортсмена продолжается. В настоящее время идет процесс полного заживления, а впереди еще процесс протезирования рук.

6 июля Костомаров сообщил в своих соцсетях, что его выписали из больницы в Коммунарке. Фигурист отметил, что провел там 175 дней и отдельно поблагодарил главного врача больницы Дениса Проценко и его команду.

10 января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Его состояние ухудшалось, началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле спортсмен начал курс реабилитации. В ходе выполнения восстановительных упражнений он научился садиться на кровать без посторонней помощи. Врачи между тем провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов.

13 июня появилась информация, что Костомаров пройдет процедуру протезирования через две-три недели.

26 июня фигурист опубликовал в соцсетях первое видео с тренировок из больницы. На нем он занимался на велотренажере. В свою очередь, источник СМИ сообщил, что тренировки Костомарова не превышают одного часа в день.

29 июня он поделился новым видеороликом, в котором показал, как проходят его восстановительные тренировки. На кадрах спортсмен под контролем врачей выполняет маховые упражнения с протезами ног, поднимается по лестнице.

Еще одно видео появилось 4 июля. На видеокадрах спортсмен занимается во временных протезах на беговой дорожке, выполняет упражнения с утяжелителями и разминается без них.

Роман Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост и фотографию