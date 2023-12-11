"Яндекс Еда" представила первый технологичный ресторанный гид

"Яндекс Еда" представила первый на рынке технологичный ресторанный гид "Ultima Guide "Яндекс Еда". При создании гайда нейросеть проанализировала более 30 тысяч заведений и сформировала лонг-лист для голосования, состоящий из более 300 ресторанов.

Несколько десятков тысяч пользователей, а также около 70 экспертов ресторанной индустрии оценили преимущества каждого из заведений. В результате в списке лучших оказались 50 ресторанов, получивших наиболее высокие оценки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.