"Мой район. Навигатор": лучевой комплекс в Коммунарке достроят в 2024 году

Строительство лучевого комплекса для онкобольных завершат в 2024 году. Его возводят в составе московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

В настоящее время специалисты заканчивают монтаж внутренних инженерных систем. Площадь будущего комплекса лучевой терапии составит более 12 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 50 коек. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".