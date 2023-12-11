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11 декабря, 04:30

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"Мой район. Навигатор": лучевой комплекс в Коммунарке достроят в 2024 году

"Мой район. Навигатор": лучевой комплекс в Коммунарке достроят в 2024 году

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Строительство лучевого комплекса для онкобольных завершат в 2024 году. Его возводят в составе московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

В настоящее время специалисты заканчивают монтаж внутренних инженерных систем. Площадь будущего комплекса лучевой терапии составит более 12 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 50 коек. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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