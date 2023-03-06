"Актуальный репортаж": AliExpress перестал продавать дроны российским покупателям

AliExpress перестал продавать дроны россиянам. Речь идет о двух производителях – DJI и Autel.

Проблемы возникли и у тех, кто уже владеет такими устройствами. Так, закрыта продажа запчастей, а одна из компаний даже удалила приложение для управления из AppStore.

Ощутили ли трудности пользователи дронов? Можно ли купить устройства в обычных магазинах? И осталась ли альтернатива на AliExpress? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.