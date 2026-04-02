Власти призвали крупные российские компании помочь с блокировкой VPN

Минцифры привлекло крупный бизнес к блокировке VPN, сообщает РБК. Такие компании, как "Яндекс", VK, Сбер, Wildberries, Ozon, X5 Group, "Магнит" и другие должны до 15 апреля ограничить доступ к своим ресурсам пользователям с VPN.

Речь идет о тех сервисах, которые Роскомнадзор предписал блокировать за нарушение законодательства. Компаниям также выдали инструкцию по самостоятельной блокировке таких VPN.

