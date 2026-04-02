СМИ сообщили, что Минцифры попросило крупный бизнес помочь с блокировкой VPN в России

Минцифры РФ просит крупный бизнес помочь с блокировкой VPN, сообщает РБК. Крупнейшие российские компании – "Яндекс", "ВКонтакте", Сбер, Wildberries, Ozon, X5 Group, "Магнит" и другие – должны до 15 апреля ограничить доступ пользователям с VPN из "черного списка" (тех, которые Роскомнадзор предписал блокировать за нарушение российского законодательства).

Для этого компаниям выдали инструкцию по самостоятельной блокировке таких сервисов. Они также обязаны сообщать о новых VPN, чтобы Роскомнадзор мог их заблокировать.

