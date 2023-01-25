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25 января, 22:15

Происшествия

Судебный процесс над автоподставщиком начался в Москве

Судебный процесс над автоподставщиком начался в Москве

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В Москве начался судебный процесс над известным автоподставщиком. Евгений Афанасьев на дорогом автомобиле намеренно создавал аварийные ситуации так, чтобы другие водители оказывались виновными и были вынуждены выплачивать страховые.

Подобного рода мошенники крайне редко оказываются на скамье подсудимых. На счету Афанасьева – десятки подобных аварий, хотя своей вины он не признает. Подробнее о мошеннической схеме – в эфире телеканала Москва 24.

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