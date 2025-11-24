Суд признал законным лишение родительских прав россиянки, оставившей ребенка в Турции

Московский областной суд признал законным решение о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту Турции. При этом сама россиянка в суд не пришла.

В октябре прошлого года Бурнашкина родила ребенка в туалете турецкого аэропорта и оставила там. Спустя время младенца нашла уборщица. Россиянка была задержана вместе со своей матерью.

Теперь девочку воспитывает приемная семья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

