Суд в Подмосковье арестовал пасынка Стаса Намина на два месяца до 18 декабря. Истринский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ареста. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Роман Микоян арестован за убийство собственной бабушки и сводного брата. Тела погибших людей обнаружили утром 19 октября в подмосковной деревне Крюково. Подозреваемым стал пасынок Намина, который на допросе признал вину. Мотивом убийства он назвал давний семейный конфликт из-за продажи загородного дома.