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20 мая, 17:30

В мире

Новости мира: суд в Лондоне разрешил Джулиану Ассанжу оспорить экстрадицию в США

Новости мира: суд в Лондоне разрешил Джулиану Ассанжу оспорить экстрадицию в США

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Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне вынес решение в пользу журналиста Джулиана Ассанжа. У него будет возможность оспорить вердикт об экстрадиции в США. Журналист останется в тюрьме, но пока на территории Великобритании. Основателя WikiLeaks обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации.

Между тем состояние премьера Словакии Роберта Фицо, который пережил покушение, улучшается. Об этом сообщили в больнице, куда его отвезли с места нападения. Состояние Фицо стабильное, он может общаться.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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