Дело мужчины, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, поступило в суд

Дело мужчины, который бросил ребенка об пол в аэропорту Шереметьево, поступило в суд. По данным Следственного комитета по Московской области, экспертизы показали, что обвиняемый не осознавал опасности своих действий, а его состояние усугубило употребление запрещенных веществ.

Инцидент произошел в июне 2025 года в зоне выдачи багажа. Мужчина схватил стоявшего рядом мальчика и с силой бросил его на пол. Ребенок с множественными травмами был госпитализирован, а нападавшего задержали очевидцы. За время следствия провели десятки экспертиз и допросов.

