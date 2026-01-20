Форма поиска по сайту

20 января, 12:45

Происшествия

Дело мужчины, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, поступило в суд

Дело мужчины, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, поступило в суд

Мировой суд отказался расторгать брак Джигана и Оксаны Самойловой

Развод рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой отложен

Джиган подал иск о признании брачного договора с Самойловой недействительным

Новости регионов: суд закрыл перинатальный центр в Новокузнецке, где погибли дети

Суд в Москве не стал разводить Оксану Самойлову и Джигана

Джиган и Оксана Самойлова не примирились в рамках бракоразводного процесса

Джиган может лишиться имущества из-за брачного договора с Самойловой

Судья в Москве начал рассматривать вопрос о разводе Самойловой с Джиганом

Беременная блогер Лерчек прибыла на судебное заседание по уголовному делу

Дело мужчины, который бросил ребенка об пол в аэропорту Шереметьево, поступило в суд. По данным Следственного комитета по Московской области, экспертизы показали, что обвиняемый не осознавал опасности своих действий, а его состояние усугубило употребление запрещенных веществ.

Инцидент произошел в июне 2025 года в зоне выдачи багажа. Мужчина схватил стоявшего рядом мальчика и с силой бросил его на пол. Ребенок с множественными травмами был госпитализирован, а нападавшего задержали очевидцы. За время следствия провели десятки экспертиз и допросов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судыпроисшествиявидеоИван Евдокимов

