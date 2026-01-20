Мировой суд отказался расторгать брак Джигана и Оксаны Самойловой

Мировой суд отказался расторгать брак рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой. Это связано с тем, что музыкант подал иск о признании брачного договора недействительным.

Как ранее сообщал юрист артиста, Джиган в 2020 году лежал в больнице и по просьбе Самойловой он подписал несколько документов. При этом об их содержании ему было неизвестно. Согласно документу, почти все нажитое имущество должно перейти Самойловой в случае развода.

