Прокуратура обжаловала приговор девушке, сбившей детей в Солнцеве

Московская прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Солнцевским районным судом в отношении Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне суд приговорил Валерию Башкирову к пяти годам в колонии-поселении. Сроком на 2,5 года девушка также лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Смертельное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 19-летняя Башкирова. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже двое из них скончались.