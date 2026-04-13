Артема Чекалина приговорили к 7 годам колонии за незаконный вывод 250 млн рублей

Гагаринский суд Москвы приговорил экс-супруга блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) Артема Чекалина к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 194 миллиона рублей за незаконный вывод 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Адвокат Чекалина, в свою очередь, назвал приговор необоснованным и заявил, что защита будет его обжаловать. До заседания бывший муж блогера признался, что предупредил детей о возможном уходе из дома, и заявил о своей невиновности.

