Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 марта

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле". В результате 15 обвиняемым были назначены пожизненные сроки. Злоумышленники считают, что такое наказание является чрезмерным. В связи с этим они планируют подать жалобу на вердикт инстанции.

Жители столицы сообщили о частичном возобновлении работы WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). У большинства граждан стали приходить и отправляться сообщения, а также восстановились видеозвонки. Однако такой функционал был доступен не всем пользователям. При этом в Роскомнадзоре сообщили, что решений о снятии ограничений с мессенджера не принимали.

Теплая погода наблюдается в Москву. Уже установлено несколько рекордов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура будет выше нормы. На этом фоне продолжается активное таяние снега.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

