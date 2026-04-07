Свидетели по делу блогера Гасанова дадут показания в Пресненском суде

Свидетели по делу блогера Гусейна Гасанова 7 апреля должны дать показания в Пресненском суде Москвы. На прошлое заседание они не явились, и повестки им отправили повторно. Изучение письменных доказательств осталось позади.

По версии следствия, Гасанов не заплатил более 170 миллионов рублей налогов, а деньги легализовал, в том числе он купил недвижимость в Пресненском районе за 68 миллионов рублей. Сам блогер обвинения отрицает. Он заочно арестован и находится в международном розыске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.