05 января, 13:15

Шоу-бизнес

Полина Лурье пока не знает, передаст ли ей Лариса Долина жилплощадь 5 января

Полина Лурье пока не знает, передаст ли ей Лариса Долина жилплощадь 5 января

Лариса Долина должна будет выехать из квартиры в Хамовниках 5 января

Долина может не успеть съехать из спорной квартиры к 5 января

Московский городской суд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

"Московский патруль": суд в Подмосковье вынес решение по делу экс-судьи Тришкина

Мосгорсуд обязал певицу Долину выселиться из проданной квартиры

Адвокат Лурье рассказала, какие вещи должны остаться в квартире Долиной

Долиной дали пять дней на выселение из квартиры в Хамовниках

Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках

Долина попросила Лурье дать ей пожить несколько месяцев в квартире Хамовниках

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье пока не знает, передаст ли ей артистка жилплощадь 5 января. Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По словам Свириденко, ранее Долина через своего адвоката обещала съехать к 5 января. Сама Лурье просила ее это сделать еще к 30 декабря. Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций.

По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. После этого Мосгорсуд обязал артистку выселиться из квартиры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

