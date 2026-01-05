Полина Лурье пока не знает, передаст ли ей Лариса Долина жилплощадь 5 января

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье пока не знает, передаст ли ей артистка жилплощадь 5 января. Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По словам Свириденко, ранее Долина через своего адвоката обещала съехать к 5 января. Сама Лурье просила ее это сделать еще к 30 декабря. Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций.

По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. После этого Мосгорсуд обязал артистку выселиться из квартиры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.