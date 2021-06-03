Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс рублей за пропаганду наркотиков в клипах

Рэпера Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах. Решение принял Зюзинский суд столицы.

В апреле главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России возбудило административное дело в отношении певца. Причиной стали его клипы на песни "Розовое вино – 2" и Family.

Экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром", подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах Моргенштерна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.