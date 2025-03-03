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03 марта, 15:15

Шоу-бизнес

Елену Блиновскую признали виновной по трем статьям и приговорили к 5 годам колонии

Елену Блиновскую признали виновной по трем статьям и приговорили к 5 годам колонии

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Савеловский суд Москвы вынес приговор Елене Блиновской, назначив ей 5 лет колонии. Она была признана виновной по трем уголовным статьям. Помимо лишения свободы, суд оштрафовал Блиновскую на 1 миллион рублей и запретил ей заниматься коммерческой деятельностью на 4 года.

Защита блогера пока не прокомментировала, будет ли обжаловать приговор. На данный момент время, проведенное Блиновской в следственном изоляторе, будет зачтено в срок наказания в соотношении 1 к 1,5.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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