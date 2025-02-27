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27 февраля, 17:30

Шоу-бизнес

Финальное слушание по делу Блиновской проходит в Савеловском суде Москвы 27 февраля

Финальное слушание по делу Блиновской проходит в Савеловском суде Москвы 27 февраля

Савеловский суд огласит приговор Блиновской 3 марта

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Финальное слушание по делу Елены Блиновской проходит в Савеловском суде Москве 27 февраля. Приговор ей огласят 3 марта.

Адвокат Блиновской попросил суд освободить ее от наказания за истечением сроков давности. Сама блогер заявила, что раскаивается. Также, сославшись на то, что воспитывает детей, она попросила отсрочки наказания в случае если оно будет максимально суровым.

Ранее прокурор запросил шесть лет колонии. "Королеву марафонов" обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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