Больше 4 тысяч российских атлетов были допущены к международным соревнованиям в 2025 году. Согласие на это дали 67 федераций.

Международный олимпийский комитет снял ограничения на участие российских юниоров с флагом и гимном, включая командные дисциплины. Международные федерации дзюдо, самбо, кикбоксинга и муай-тай вернули национальную символику. Помимо этого, восстановлен статус Паралимпийского комитета России.

