Криштиану Роналду забил 970-й гол в профессиональной карьере

Португалец Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб "Аль-Наср", забил свой 970‑й гол в профессиональной карьере. В матче 30-го тура национального чемпионата против "Аль-Ахли" он открыл счет ударом головы после подачи с углового.

В нынешнем сезоне на счету 41‑летнего форварда уже 25 мячей, и он по‑прежнему остается лучшим бомбардиром в истории футбола.

В полуфинале Лиги чемпионов испанский "Атлетико" дома сыграл вничью 1:1 с английским "Арсеналом". Ответный матч пройдет 5 мая в Лондоне.

Об этих и других спортивных темах – в эфире телеканала Москва 24.