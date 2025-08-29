ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

В столице в 18-й раз стартовал международный турнир по хоккею – Кубок мэра Москвы. Стартовый матч между ЦСКА и "Спартаком" завершился со счетом 2:0 в пользу первой команды.

Другой столичный клуб, "Динамо", одержал верх над нижегородским "Торпедо".

В этом году к соревнованиям впервые присоединились спортсмены из минского клуба "Динамо". О том, что ожидает болельщиков на спортивных аренах, – в эфире телеканала Москва 24.