Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 08:00

Спорт

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Кубок мэра Москвы по хоккею стартовал со встречи "Динамо" и "Торпедо"

Кубок мэра Москвы по хоккею стартовал в комплексе "Мегаспорт"

Стартовал Кубок мэра Москвы по хоккею

Кубок мэра Москвы по хоккею стартовал в столице

В столице стартует 18-й Кубок мэра Москвы по хоккею

Бесплатные спортивные мероприятия пройдут в Москве до 7 сентября

ФК "Динамо" проиграл "Крыльям Советов" в матче Кубка России

Фестиваль Grand Skate Tour собрал в Москве представителей 64 стран

Полиция в Стамбуле проверит, выходил ли пловец Свечников на берег до финиша

В столице в 18-й раз стартовал международный турнир по хоккею – Кубок мэра Москвы. Стартовый матч между ЦСКА и "Спартаком" завершился со счетом 2:0 в пользу первой команды.

Другой столичный клуб, "Динамо", одержал верх над нижегородским "Торпедо".

В этом году к соревнованиям впервые присоединились спортсмены из минского клуба "Динамо". О том, что ожидает болельщиков на спортивных аренах, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕгор БедуляРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика